«Госуслуги» в будущем могут заменить на голосовые колонки — глава Минцифры

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев рассказал, что в будущем портал «Госуслуги» может быть заменён голосовыми помощниками, которые будут помогать гражданам решать многие вопросы.

Глава Минцифры предположил, что новый формат позволит быстрее записаться в поликлинику, подать документы на водительские права и так далее.

Всё будет через голосовую колонку. Она будет с вами разговаривать, сама будет заполнять заявления, записывать, напоминать и доставлять результат.

Ранее Минцифры сообщило, что планирует добавить на «Госуслуги» чат-бота ChatGPT, который будет консультировать граждан. Позже в ведомстве уточнили, что будут использовать российскую нейросеть — такую, как GigaChat или YandexGPT.