Twitch удалил смайлик с покемоном — в нём увидели сексуальный контент

С платформы Twitch исчез смайлик с изображением покемона Бонслай. В качестве причины называется «сексуальный контент и нагота».

Вероятно, кто-то из модераторов обратил внимание на дыру между ног у существа и решил, что такой смайл не соответствует правилам платформы.

Фото: Twitch

Пользователи негативно отреагировали на такое решение Twitch — некоторые обращают внимание, что на сайте до сих пор не наказываются стримеры, которые создают эротический контент, проводя эфиры практически без одежды.

В декабре Twitch разрешил эротический контент, включая стриптиз, боди-арт, секс-игрушки и рисование тематических артов. После возмущения пользователей платформа откатила часть нововведений, но некоторые из них остались в силе.