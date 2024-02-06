Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи с Генри Кавиллом выйдет в России 25 апреля

Премьера шпионской комедии «Министерство неджентльменских дел» в России состоится 25 апреля — через неделю после старта мирового проката. Об этом сообщает «Кинопоиск».

Отечественный кинотеатр стал цифровым дистрибьютором ленты в России и стран СНГ — через некоторое время картина появится в библиотеке «Кинопоиска». За прокат нового фильма Гая Ричи в кино будет отвечать «Вольга».

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат «Вольга».

Сюжет нового фильма расскажет о создании сверхсекретного отряда для противостояния фашистам в 1939 году. Шпионы отправятся в тыл, где смогут использовать «самые неджентльменские способы» достижения цели.

Главные роли исполнят Генри Кавилл («Ведьмак»), Алан Ричсон («Ричер»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве») и Тиль Швайгер («Достучаться до небес»).