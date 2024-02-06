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К работе над сиквелом Cyberpunk 2077 присоединились сценарист Control и топ-специалисты

К работе над сиквелом Cyberpunk 2077 присоединились сценарист Control и топ-специалисты
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Студия CD Projekt RED объявила, что к разработке продолжения Cyberpunk 2077 присоединились несколько специалистов, известных по другим популярным проектам.

Так, ведущим сценаристом стала Анна Мегилл, которая работала над сюжетом Control, Dishonored: Death of The Outsider, Avatar: Frontiers of Pandora и Guild Wars 2. Ей будет помогать Александр Фрид, имеющий 15 лет опыта работы над комиксами и рассказами по «Звёздным войнам».

Исполнительным директором стал Дэн Хернберг (Apex Legends, Diablo 3), директором по дизайну назначен Райан Барнард (Hitman,The Division), а директором по проектированию — Алан Виллани (несколько частей Mortal Kombat).

Ранее разработчики рассказали, что хотят больше поработать над историей персонажа и её влиянием на ход игры.

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