К работе над сиквелом Cyberpunk 2077 присоединились сценарист Control и топ-специалисты

Студия CD Projekt RED объявила, что к разработке продолжения Cyberpunk 2077 присоединились несколько специалистов, известных по другим популярным проектам.

Так, ведущим сценаристом стала Анна Мегилл, которая работала над сюжетом Control, Dishonored: Death of The Outsider, Avatar: Frontiers of Pandora и Guild Wars 2. Ей будет помогать Александр Фрид, имеющий 15 лет опыта работы над комиксами и рассказами по «Звёздным войнам».

Исполнительным директором стал Дэн Хернберг (Apex Legends, Diablo 3), директором по дизайну назначен Райан Барнард (Hitman,The Division), а директором по проектированию — Алан Виллани (несколько частей Mortal Kombat).

Ранее разработчики рассказали, что хотят больше поработать над историей персонажа и её влиянием на ход игры.