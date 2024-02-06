Джулиан Костов заменит Милоша Биковича в сериале «Белый лотос» после скандала

Телеканал HBO пригласил Джулиана Костова («Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо», «Тень и кость») на роль нового персонажа в третьем сезоне сериала «Белый лотос».

Ранее предполагалось, что эту роль сыграет сербский актёр Милош Бикович, известный по съёмкам в российских фильмах «Холоп» и «Вызов». Однако новость о его появлении в «Белом лотосе» вызвала много критики, в том числе со стороны правительства Украины. В итоге HBO решила заменить его.

Сам Бикович отметил, что был горд получить приглашение HBO и лишился роли из-за «причин, выходящих за рамки искусства».

Съёмки третьего сезона «Белого лотоса» начнутся в Таиланде через несколько дней. Шоу снова расскажет о группе богачей, отдыхающих в элитном отеле.