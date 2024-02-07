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«Мне кажется, ими злоупотребляют»: Генри Кавилл — о сексуальных сценах в кино

«Мне кажется, ими злоупотребляют»: Генри Кавилл — о сексуальных сценах в кино
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Генри Кавилл, звезда «Супермена» и «Ведьмака», стал гостем свежего выпуска подкаста Happy Sad Confused. В нём он рассказал о своём отношении к сексуальным сценам в кино. По мнению Кавилла, ими часто злоупотребляют.

Актёр подчеркнул, что он далеко не фанат подобных фрагментов. Ему нравятся сексуальные фрагменты, если в них есть смысл и необходимость.

Я тоже их не понимаю. Я не фанат этого. Я думаю, что бывают обстоятельства, когда сексуальная сцена на самом деле приносит пользу фильму, а не только зрителям. Думаю, что иногда ими злоупотребляют. Бывает такое, что ты спрашиваешь у себя: «Это действительно необходимо?»

Кавилл понимает, почему подобные фрагменты таки популярны в кинематографе, но он подчеркнул, что лучше заменять сцены в большинстве случаев чем-то другим.

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