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Создатели Atomic Heart объяснили смену актрисы в новом дополнении «Узник Лимбо»

Создатели Atomic Heart объяснили смену актрисы в новом дополнении «Узник Лимбо»
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Вчера вышло сюжетное дополнение «Узник Лимбо» для Atomic Heart, однако игроков и блогеров неприятно удивила смена актрисы на роль Екатерины Нечаевой, жены главного героя. Масла в огонь добавило, что Кристина Шерман (изначальный голос героини) якобы уже озвучила все реплики, но её всё равно заменили на Алину Рин.

Студия Mundfish в комментарии «Чемпионату» прояснила ситуацию по поводу изменения голоса Екатерины.

Голос Екатерины Нечаевой в дополнении «Узник Лимбо» по творческой задумке должен был сильно отличаться от голоса в «реальном» мире игры, именно поэтому была выбрана другая актрисы озвучки.

Вдобавок и сама Алина Рин объяснила со своей стороны ситуацию. Она также подчеркнула, что голос героини должен был отличаться и Mundfish проводила кастинг на роль, которую Алина успешно прошла.

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