Сценарий второго сезона «Миротворца» уже готов

Руководитель DC Comics Джеймс Ганн подтвердил в одной из своих соцсетей, что сценарий второго сезона сериала «Миротворец» уже готов. О чём расскажет продолжение шоу, пока не раскрывается.

«Миротворец» повествует про комичного и очень патриотичного суперзлодея, убивающего всех на своём пути. В первом сезоне сериала Аманда Уоллер наняла героя для борьбы с таинственным инопланетным вторжением, которое тайно происходило на Земле.

Главную роль в сериале исполнил харизматичный актёр и рестлер Джон Сина. «Миротворец» получил в основном положительные оценки как от критиков, так и от аудитории.

Ещё в апреле прошлого года Ганн поделился, что его премьера второго сезона состоится только после выхода «Супермена: Наследие». Напомним, фильм про молодости Кларка Кента дебютирует 11 июля 2025 года.