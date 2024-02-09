В России стартовал второй сезон сериала Halo

Вчера в стриминговом сервисе Paramount+ стартовал второй сезон сериала Halo, а уже сегодня утром первые два эпизода нового сезона можно посмотреть официально в России, на «Амедиатеке». Дубляж на русском языке присутствует.

Фото: «Амедиатека»

Сериал Halo повествует о противостоянии Космического Командования Объединённых Наций (ККОН) с религиозным союзом инопланетных рас (Ковенант). Для победы над пришельцами люди создают модифицированных бойцов, одним из которых и выступает главный герой по имени Мастер Чиф. Во втором сезоне герой отправляется в опасное путешествие по галактике, чтобы найти Ореол – ключ к спасению человечества или его полному исчезновению.

В шоу снялись Пабло Шрайбер, Шабана Азми, Наташа Кульзак, Олив Грей, Ерин Ха, Бентли Калу, Кейт Кеннеди, Чарли Мёрфи, Дэнни Сапани, Джен Тейлор и другие.

Во втором сезоне будет восемь эпизодов. Финальная серия выйдет 21 марта.