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Helldivers 2 стала самой успешной игрой Sony в Steam по пиковому онлайну

Helldivers 2 стала самой успешной игрой Sony в Steam по пиковому онлайну
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Вышедшая Helldivers 2 уже получает много положительных отзывов от игроков. Вдобавок к этому у игры есть ещё одно мини-достижение — она стала самым успешным тайтлом Sony в Steam по пиковому онлайну, обогнав God of War и «Человека-паука»

Пиковый онлайн в кооперативном шутере достиг 81,8 тыс. человек, тогда как у God of War — 73,5 тыс. человек.

Топ-5 игр Sony по пиковому онлайну в Steam

  1. Helldivers 2 — 81,8 тыс. человек
  2. God of War — 73,5 тыс. человек
  3. «Человек-паук» — 66,4 тыс. человек
  4. Horizon Zero Dawn — 56,5 тыс. человек
  5. The Last of Us — 36,4 тыс. человек

Helldivers 2 рассказывает историю команды десантников, которые защищают целую галактику от инопланетных существ. Для уничтожения противников они используют разнообразные оружие и умения.

Проект доступен на ПК и PS5 с субтитрами на русском языке.

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