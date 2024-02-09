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На следующей неделе Baldur's Gate 3 получит шестой патч — он улучшит поцелуи

На следующей неделе Baldur's Gate 3 получит шестой патч — он улучшит поцелуи
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Разработчики Baldur's Gate 3 из студии Larian объявили в соцсети X (ранее Twitter), что на следующей неделе игра получит шестой патч. Среди самых главных изменений — улучшенные поцелуи и дополнительные анимации бездействия персонажей в лагере.

Ко всему прочему, апдейт добавит ряд легендарных действий для режима «Доблесть» и исправит множество багов. Полный список всех изменений создатели игры раскроют позднее. Шестой патч выйдет в период с 12 по 18 февраля.

Предыдущий крупный патч Larian выпустила в ноябре прошлого года. Он привнёс сотню нововведений, его размер составил более 30 ГБ, а для установки понадобилось 130 ГБ свободного места на диске.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series.

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