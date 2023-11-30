Для Baldur's Gate 3 вышел пятый патч — с большим эпилогом и хардкорным режимом «Доблесть»

Larian выпустила уже пятый патч для Baldur's Gate 3. Это крупнейший апдейт для игры со времён её релиза — его вес составляет около 30 ГБ, а для установки понадобится 130 ГБ свободного места на диске.

Так, патч добавляет в игру большой эпилог, события которого разворачиваются спустя полгода после концовки. Для него записали отдельные ролики, диалоги и события — разработчики называют его настоящим прощанием с героями RPG.

Вместе с патчем в игре появился хардкорный режим «Доблесть», в котором у пользователя будет всего одна жизнь. В нём нельзя загружать предыдущие сохранения после смерти, а боссы становятся ещё сильнее благодаря новым способностям. За прохождение в этом режиме геймеру подарят специальный золотой кубик.

Разработчики также внесли множество других изменений, включая масштабное улучшение производительности в третьем акте, новые функции по распределению предметов в инвентаре и устранение множества багов с квестами и персонажами. С полным списком обновления можно ознакомиться на официальном сайте Larian.