Baldur's Gate 3 прошли на максимальной сложности за рекордную 21 минуту

Спидраннерша под ником Mae опубликовала запись своего очередного рекорда в Baldur's Gate 3 — девушка прошла игру на максимальной сложности за 21 минуту. Настолько быстро игру на уровне «Доблесть» ещё никто не смог осилить.

Для сравнения, рекорд прохождения игры на средней сложности составляет всего 19 минут.

Видео доступно на YouTube-канале Mae. Права на видео принадлежат Mae/Larian Studios.

Основной приём в спидране Baldur's Gate 3 — длинные прыжки. С их помощью можно не только сильно сокращать маршрут, но и добираться в недоступные места. Также для оптимизации времени Mae убивала своих спутников и носила их тела в ящике в инвентаре.

В битвах с боссами спидраннерша превращала Шэдоухарт в друида-медведя и делала его невидимым, что позволяло наносить противникам дополнительный урон.