Продажи кооперативного шутера Helldivers 2 составили 1 млн копий

Руководитель студии Arrowhead Game Studios, которая разработала кооперативный шутер Helldivers 2, сообщил, что продажи тайтла уже составили 1 млн копий. Ко всему прочему проект превосходит все ожидания создателей.

Фото: SteamDB

К примеру, вчера онлайн шутера в Steam превысил 155 тыс. человек — это самая популярная игра Sony на площадке.

Helldivers 2 рассказывает историю команды десантников, которые защищают целую галактику от инопланетных существ. Для уничтожения противников они используют разнообразные оружие и умения. Одна из самых необычных механик для жанра — дружественный огонь, из-за которого пользователи должны следить за точностью своих выстрелов.

Проект доступен на ПК и PS5 с субтитрами на русском языке.