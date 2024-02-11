Онлайн «выживача» Palworld в Steam обрушился на 1,3 млн игроков всего за две недели

Ещё две недели назад все профильные сайты и геймеры обсуждали «выживач» Palworld. Игра стала вторым по популярности тайтлом за всю историю Steam, обойдя Dota 2 и Counter-Strike 2 — пиковый онлайн достиг 2,1 млн геймеров.

Но как говорится, чем выше ты летаешь, тем больнее будет падать — с Palworld происходит то же самое. Пользователи заметили, что онлайн «выживача» в Steam обрушился на 1,3 млн игроков всего за две недели.

Фото: SteamDB

За последнюю неделю ежедневное количество игроков не добиралось до порога и в 1 млн человек. Можно предположить, что таким образом Palworld поставила ещё один рекорд — ни одна игра на платформе не теряла свою аудиторию настолько стремительными темпами.

Релиз Palworld в раннем доступе состоялся 19 января.