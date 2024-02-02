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Авторы Palworld ежемесячно тратят на серверы около 45 млн рублей

Авторы Palworld ежемесячно тратят на серверы около 45 млн рублей
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Недавно разработчики «выживача» Palworld из студии Pocket Pair отчитались, что аудитория тайтла на всех платформах превысила 19 млн человек. Для поддержания комфортной игры такому числу геймеров студии важно уделять внимание серверам.

Руководитель компании раскрыл, что ежемесячно команда тратит на них около 7 млн йен (~ 45 млн рублей). По словам создателей, они могли бы и сэкономить на этом, однако такие расходы гарантируют, что серверы Palworld больше не упадут.

Фото: X (ранее Twitter)

В Palworld геймерам предстоит собирать Палов — существ, которые очень похожи на покемонов. Питомцев можно использовать в бою, привлекать их к производству на фабриках, работе на фермах, а также заниматься их разведением. У тайтла 168 тысяч отзывов, причём 94% из них — положительные.

Релиз Palworld в раннем доступе состоялся 19 января.

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