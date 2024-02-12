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«Родителям отдам всё»: 17-летний игрок Team Spirit — о призовых за победу на IEM Katowice

17-летний рифлер Team Spirit по Counter-Strike 2 Данил donk Крышковец рассказал о победе на топ-турнире Intel Extreme Masters Katowice 2024 в послематчевом интервью на русскоязычной трансляции.

Российский киберспортсмен отметил, что слегка нервничал на дебютном турнире на стадионе.

Чувствовал себя нормально. На открытии немного нервничал на самом деле — и перед матчем такое есть, что сидишь и ждёшь, всякие мысли в голове появляются.

Крышковец также коротко ответил, что будет делать с выигранными призовыми.

Родителям отдам всё.

Данил также поблагодарил болельщиков за поддержку по ходу турнира.

Я очень рад, что поддерживают меня и мою команду, это на самом деле значит очень многое для нас. Это меня стимулирует на хорошие игры и мотивирует играть, потому что я вижу, как люди за меня болеют, как они в меня верят.

Вечером воскресенья российская Team Spirit стала чемпионом IEM Katowice 2024, первого топ-турнира сезона по CS 2, и выиграла $ 400 тыс. — таким образом, каждый игрок получит примерно по 7,2 млн рублей. Донк также получил награду MVP с рекордным рейтингом 1,70.