Вышла первая серия аниме «Ниндзе Камуи» от автора «Магической битвы» — оценка 9,4 из 10

Телеканал Adult Swim представил дебютную серию нового аниме «Ниндзе Камуи». Шоу доступно в онлайн-кинотеатре Max.

Сюжет рассказывает о ниндзя, который предаёт свой клан и переезжает в США. В итоге его семью находят и убивают — после чего главный герой клянётся отомстить.

Над проектом трудится известный режиссёр Сонхо Пак, знакомый аниме-сообществу по «Магической битве» и ремейку «Стального алхимика». Ему помогает Юи Умэмото («Магическая битва», «Банановая рыба»).

Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Adult Swim.

Первый эпизод «Ниндзе Камуи» собрал отличные оценки на IMDB — 9,4 из 10. При этом на русскоязычном «Шикимори» оценка заметно ниже — 8,21.

В первом сезоне будет 12 серий, они будут выходить один раз в неделю.