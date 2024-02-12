Сборы боевика «Аргайл» с Генри Кавиллом обрушились уже на второй неделе проката

По итогам второго уикенда боевик «Аргайл: Супершпион» заработал в США всего $ 6,5 млн, обвалившись сразу на 63% после дебюта. Сборы ленты в домашнем регионе сейчас составляют $ 28,8 млн, что уже можно назвать абсолютным провалом для Apple и дистрибьютора Universal Pictures.

В мировых кинотеатрах дела обстоят не лучше — общая касса фильма достигла лишь $ 60 млн. Учитывая бюджет в $ 200 млн, картина с Генри Кавиллом уже точно не окупится в прокате — для окупаемости ей нужно собрать не менее $ 500 млн, отмечают аналитики.

Таким образом, «Аргайл» станет уже третьим кассовым провалом для Apple после «Убийц цветочной Луны» ($ 156 млн) и «Наполеона» ($ 219 млн) за последнее время. Режиссёр картины Мэттью Вон задумывал «Аргайл» как первую часть шпионской трилогии, однако теперь вся франшиза может остановиться на единственном фильме.