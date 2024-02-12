В России создают ещё одну операционную систему на базе Android — OC «Аквариус»

Российская компания «Аквариус», которая разрабатывает программы и производит электронику, приступила к работе над собственной мобильной ОС на базе открытого кода Android. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным источника, «Аквариус» планирует внести операционную систему в реестр Минцифры для получения преимущества на госзакупках и налоговых льгот. При этом сама компания информацию о разработке ОС не подтердила.

Эксперты отмечают, что разработка своей сборки ОС может занять не так много времени и ресурсов — можно заказать в Китае примерно за 1 млн рублей или сделать самим (это обойдётся в несколько раз дороже).

При этом использование смартфонов на базе ОС с открытым кодом Android может быть опасно, поскольку «код принадлежит и контролируется американской Google и может иметь программные закладки».