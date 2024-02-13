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Популярное спортивное приложение adidas Running перестанет работать в России

Популярное спортивное приложение adidas Running перестанет работать в России
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Немецкая компания adidas объявила о прекращении поддержки приложения adidas Running в России. Уже 31 марта российские пользователи программы на iOS, Android и других мобильных платформах потеряют доступ к своей учётной записи со всей историей активности.

В компании заявили, что это вынужденное решение, предложив российским пользователям экспортировать данные о занятиях спортом в другое приложение.

Сообщаем вам о том, что мы вынуждены прекратить поддержку приложения adidas Running в России. В связи с этим вы больше не сможете пользоваться приложениями. Ваша учётная запись вместе с историей активности и информацией о занятиях спортом будет удалена 31 марта 2024 года.
Рассылка с письмом о закрытии adidas Running

Рассылка с письмом о закрытии adidas Running

Фото: «Чемпионат»

adidas Running — популярное приложение для занятий спортом, отслеживающее физическую активность пользователя. Программа доступна на множестве платформ, включая iOS, Android и WatchOS.

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