Стартовали съёмки второго сезона сериала The Last of Us

12 февраля в Канаде стартовали съёмки второго сезона The Last of Us. Авторы пока не сообщили об этом официально, однако информацию подтверждают актёры из сериала.

Так, Изабела Мерсед, исполнительница роли Дины, опубликовала новый пост в соцсетях, где рассказала об окончании первого съёмочного дня. Она также поделилась впечатлениями от The Last of Us Part 2, на которой будет основан второй сезон культового шоу.

У нас с Диной прошёл первый съёмочный день, и я должна сказать, что мы вроде как поладили. [...] Я очень люблю The Last of Us 2 — я прошла всю игру за одни выходные. После прохождения мне тут же стало интересно, как её сюжет можно перенести на телевидение.

Таким образом, съёмки стартовали по плану — в середине февраля. Сколько они продлятся, неизвестно, однако выход продолжения должен состояться в 2025 году.