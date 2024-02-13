Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки второго сезона сериала The Last of Us

Стартовали съёмки второго сезона сериала The Last of Us
Аудио-версия:
Комментарии

12 февраля в Канаде стартовали съёмки второго сезона The Last of Us. Авторы пока не сообщили об этом официально, однако информацию подтверждают актёры из сериала.

Так, Изабела Мерсед, исполнительница роли Дины, опубликовала новый пост в соцсетях, где рассказала об окончании первого съёмочного дня. Она также поделилась впечатлениями от The Last of Us Part 2, на которой будет основан второй сезон культового шоу.

У нас с Диной прошёл первый съёмочный день, и я должна сказать, что мы вроде как поладили. [...] Я очень люблю The Last of Us 2 — я прошла всю игру за одни выходные. После прохождения мне тут же стало интересно, как её сюжет можно перенести на телевидение.

Таким образом, съёмки стартовали по плану — в середине февраля. Сколько они продлятся, неизвестно, однако выход продолжения должен состояться в 2025 году.

Материалы по теме
«Это было чертовски тяжело»: как Naughty Dog сделала культовую The Last of Us 2
«Это было чертовски тяжело»: как Naughty Dog сделала культовую The Last of Us 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android