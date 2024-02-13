Microsoft с помощью нейросети расшифрует древнюю письменность, созданную 3 000 лет назад

В компании MIcrosoft заявили о планах расшифровать древнюю письменность с помощи мощностей искусственного интеллекта GPT.

Речь идёт о линейном письме А — письменности эгейской группы, которая возникла примерно в XV–XVIII веке до нашей эры. Над разгадкой древних символов уже давно бьются учёные, но добиться результата пока не удаётся. Нейросеть должна оказать помощь науке и дать представление о цивилизации той эпохи.

По мнению представителей MIcrosoft, мощности модели GPT-4 на такие задачи не хватит, а вот GPT-5 сможет справиться с задачей. Даже если расшифровать письмена в итоге не получится, то нейросеть как минимум даст инструмент для распознавания образов, чтобы в будущем упростить криптографам задачу.