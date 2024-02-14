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Microsoft представила геймпад и консоль Xbox Series S в стиле «Дюны» Дени Вильнёва

Microsoft представила геймпад и консоль Xbox Series S в стиле «Дюны» Дени Вильнёва
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13 февраля компания Microsoft анонсировала в соцсети X (ранее Twitter) геймпад и консоль Xbox Series S в стиле «Дюны» Дени Вильнёва. Таком образом компания решила отметить скорую премьеру второй части фильма.

Фотографии

Фото: Xbox

Фото: Xbox

Фото: Xbox

Набор состоит из консоли, подставки в виде орнитоптера, геймпада и держателя для него с эффектом «парения» над землёй. Приобрести коллекционное издание нельзя. Microsoft вручит данную версию Xbox Series S победителю конкурса — он будет проходить вплоть до 25 марта.

Подробнее ознакомиться с условиями можно на официальном сайте. Для участия необходимо быть законным резидентом страны или региона, который поддерживает Xbox.

Мировая премьера фильма «Дюна 2» состоится 1 марта. Лента расскажет о Поле Атрейдесе и его становлении среди местных жителей планеты Арракис.

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