Microsoft представила геймпад и консоль Xbox Series S в стиле «Дюны» Дени Вильнёва

13 февраля компания Microsoft анонсировала в соцсети X (ранее Twitter) геймпад и консоль Xbox Series S в стиле «Дюны» Дени Вильнёва. Таком образом компания решила отметить скорую премьеру второй части фильма.
Фотографии
Фото: Xbox
Фото: Xbox
Фото: Xbox
Набор состоит из консоли, подставки в виде орнитоптера, геймпада и держателя для него с эффектом «парения» над землёй. Приобрести коллекционное издание нельзя. Microsoft вручит данную версию Xbox Series S победителю конкурса — он будет проходить вплоть до 25 марта.
Подробнее ознакомиться с условиями можно на официальном сайте. Для участия необходимо быть законным резидентом страны или региона, который поддерживает Xbox.
Мировая премьера фильма «Дюна 2» состоится 1 марта. Лента расскажет о Поле Атрейдесе и его становлении среди местных жителей планеты Арракис.