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Опубликованы новые кадры фильма «Дюна 2» Дени Вильнёва

Опубликованы новые кадры фильма «Дюна 2» Дени Вильнёва
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3 февраля компания Warner Bros. опубликовала новые кадры фильма «Дюна 2» Дени Вильнёва. На них показаны основные герои будущей картины.

«Дюна 2» расскажет о Поле Атрейдесе и его становлении среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража будет отведена и персонажу Чани. Сценарий будет основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», который вышел в 1965 году.

В актёрский состав вошли Тимати Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Дейв Батиста, Кристофер Уокен и другие.

Мировая премьера фильма «Дюна 2» состоится 1 марта. Причём первый показ ленты пройдёт на две недели раньше — 15 февраля.

Новые кадры

Фото: WARNER BROS.

Фото: WARNER BROS.

Фото: WARNER BROS.

Фото: WARNER BROS.

Фото: WARNER BROS.

Фото: WARNER BROS.

Фото: WARNER BROS.

Фото: WARNER BROS.

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