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Моддеры раздели Лару Крофт из ремастеров Tomb Raider в день релиза

Моддеры раздели Лару Крофт из ремастеров Tomb Raider в день релиза
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14 февраля вышел сборник ремастеров трёх классических частей Tomb Raider. Обворожительная Лара Крофт завоёвывала сердца геймеров даже во времена, когда её модель состояла из пары сотен полигонов — в коллекции внешность героини заметно прокачали.

Поэтому сборник ремастеров Tomb Raider получил мод с обнажённой Ларой Крофт прямо в день релиза — всё по канону геймерских традиций. Изначально модификация появилась на платформе Nexus Mods, однако спустя пару часов была удалена.

Ремастеры игр получили улучшенную графику и возможность переключения на оригинальную. Также коллекция включает в себя по одному дополнению для каждой части: Unfinished Business, The Gold Mask и The Lost Artifact.

Сборник доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

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