Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

15-летний блогер воссоздал эпичную сцену из «Дэдпула 3» в LEGO — её оценил Райан Рейнольдс

15-летний блогер воссоздал эпичную сцену из «Дэдпула 3» в LEGO — её оценил Райан Рейнольдс
Аудио-версия:
Комментарии

Известный 15-летний блогер Престон LegoMe_TheOG Мутанга воссоздал небольшую сцену из трейлера «Дэдпула 3» в формате LEGO. В коротком эпизоде супергерой стильно перезаряжает свои пистолеты — и молодому автору удалось повторить движения персонажа с точностью до мелочей.

Видео доступно на YouTube-канале SID TOLKS. Права на видео принадлежат Marvel/LegoMe_TheOG.

На работу Мутанги обратил внимание Райан Рейнольдс — исполнитель главной роли в грядущем фильме. Он ретвитнул видео в соцсети X (ранее Twitter), благодаря чему исходный пост подростка собрал более 1,6 млн просмотров. Пока неизвестно, планирует ли блогер воссоздавать весь трейлер, который длится около двух минут.

Репост ролика от Райана Рейнольдса

Репост ролика от Райана Рейнольдса

Фото: X (ранее Twitter)

Ранее Престон LegoMe_TheOG Мутанга уже работал над мультфильмом «Человек-паук: Паутина вселенных». Для проекта он создал небольшую сцену в LEGO-вселенной знаменитого супергероя.

Материалы по теме
Видео
14-летний блогер снял для «Человека-паука: Паутина вселенных» целую сцену
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android