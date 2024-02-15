15-летний блогер воссоздал эпичную сцену из «Дэдпула 3» в LEGO — её оценил Райан Рейнольдс

Известный 15-летний блогер Престон LegoMe_TheOG Мутанга воссоздал небольшую сцену из трейлера «Дэдпула 3» в формате LEGO. В коротком эпизоде супергерой стильно перезаряжает свои пистолеты — и молодому автору удалось повторить движения персонажа с точностью до мелочей.

Видео доступно на YouTube-канале SID TOLKS. Права на видео принадлежат Marvel/LegoMe_TheOG.

На работу Мутанги обратил внимание Райан Рейнольдс — исполнитель главной роли в грядущем фильме. Он ретвитнул видео в соцсети X (ранее Twitter), благодаря чему исходный пост подростка собрал более 1,6 млн просмотров. Пока неизвестно, планирует ли блогер воссоздавать весь трейлер, который длится около двух минут.

Репост ролика от Райана Рейнольдса Фото: X (ранее Twitter)

Ранее Престон LegoMe_TheOG Мутанга уже работал над мультфильмом «Человек-паук: Паутина вселенных». Для проекта он создал небольшую сцену в LEGO-вселенной знаменитого супергероя.