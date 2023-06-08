14-летний блогер снял для «Человека-паука: Паутина вселенных» целую сцену

14-летний блогер и автор YouTube-канала LegoMe_TheOG Престон Мутанга поработал над одним из эпизодов недавно стартовавшего мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных». До этого он выпустил два ролика в стиле LEGO, посвящённых «Паутине вселенных». Его заметили продюсеры и сценаристы ленты Фил Лорд и Кристофер Миллер, которые и пригласили молодого человека в проект.
Мы узнали, что над этими любительскими трейлерами трудился 14-летний подросток, и подумали: «Это выглядит невероятно сложно для человека такого возраста, который не занимается этим профессионально». Его работа поразила всех, в том числе лучших аниматоров в мире.
Престон в «Паутине вселенных» приложил руку к эпизоду, в которых показана LEGO-вселенная «Человека-паука». Он трудился во время весенних каникул и после выполнения школьной домашней работы. Парень увлёкся анимацией после того, как отец показал ему программу Blender.
Пока неизвестно, привлекут ли Мутанга к работе над следующим мультфильмом Миллера и Лорда, который называется «Человек-паук: За пределами вселенных». Премьера мультфильма запланирована на 28 марта 2024 года.
Первый трейлер «Паутины вселенных» в стиле LEGO
Видео доступно на YouTube-канале LegoMe_TheOG. Права на видео принадлежат LegoMe_TheOG.
Второй трейлер «Паутины вселенных» в стиле LEGO
Видео доступно на YouTube-канале LegoMe_TheOG. Права на видео принадлежат LegoMe_TheOG.
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