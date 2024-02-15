Создатели чат-бота ChatGPT работают над поисковиком для конкуренции с Google — СМИ

Компания OpenAI, создатель популярнейшего чат-бота ChatGPT, работает над собственным поисковым сервисом, который станет продвинутым аналогом современных поисковиков. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на источники, знакомые с планами корпорации.

Отмечается, что разработка ведётся на базе технологий поискового сервиса Bing от Microsoft, которая выступает крупнейшим инвестором OpenAI. Пока неизвестно, будет ли новый поисковик работать на базе искусственного интеллекта или разработчики планируют сделать ставку на нечто другое.

Интересно, что в Bing уже интегрирован ChatGPT 4 — бот также может найти информацию по просьбе пользователя с помощью сервисов Microsoft. Вполне возможно, компании готовят некий совместный продукт, который объединит в себе нейросеть и знаменитый поисковик.