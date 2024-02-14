Хакеры используют чат-бота ChatGPT для мощных кибератак — Microsoft

На этой неделе корпорации Microsoft и OpenAI заявили, что хакеры начали использовать чат-бота ChatGPT для проведения мощных кибератак. Исследователи компаний отметили, что за подобным были замечены хакерские группировки из России, Северной Кореи, Ирана и Китая.

Группы киберпреступников, угрозы государству и другие злоумышленники тестируют различные технологии на основе искусственного интеллекта. Они пытаются определить их потенциальную ценность для своих операций и меры безопасности, которые могут обойти.

Аналитики привели в пример группировку The Strontium. По их словам, хакеры использовали большие языковые модели «для понимания протоколов спутниковой связи, технологий радиолокационной визуализации и конкретных технических параметров».

По совам представителей Microsoft, хоть сейчас использование ИИ в области кибератак и кажется весьма ограниченным, однако к этому всё равно нужно относиться с опаской.