Для No Man's Sky вышло обновление Omega — его могут опробовать все желающие

На этой неделе разработчики No Man's Sky выпустили обновление Omega. В честь данного события авторы опубликовали трейлер, в котором показали свежий контент.

Видео доступно на YouTube-канале HelloGamesTube Права на видео принадлежат Hello Games.

Апдейт добавил в игру новую одноимённую экспедицию, космический корабль Starborn Runner, механику ограблений пиратских судов, возможность запускать экспедиции с существующего сохранения и использовать в рамках мисси свой корабль с мультитулом.

Ко всему прочему, экспедиция Omega доступна всем желающим до 19 февраля — даже если у пользователя отсутствует оригинальная игра. No Man's Sky доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, а также Nintendo Switch.