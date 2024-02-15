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Для No Man's Sky вышло обновление Omega — его могут опробовать все желающие

Для No Man's Sky вышло обновление Omega — его могут опробовать все желающие
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На этой неделе разработчики No Man's Sky выпустили обновление Omega. В честь данного события авторы опубликовали трейлер, в котором показали свежий контент.

Видео доступно на YouTube-канале HelloGamesTube Права на видео принадлежат Hello Games.

Апдейт добавил в игру новую одноимённую экспедицию, космический корабль Starborn Runner, механику ограблений пиратских судов, возможность запускать экспедиции с существующего сохранения и использовать в рамках мисси свой корабль с мультитулом.

Ко всему прочему, экспедиция Omega доступна всем желающим до 19 февраля — даже если у пользователя отсутствует оригинальная игра. No Man's Sky доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, а также Nintendo Switch.

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