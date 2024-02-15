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Авторы «Смуты» показали таинственного противника-медведя

Авторы «Смуты» показали таинственного противника-медведя
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15 февраля разработчики исторической ролевой игры «Смута» опубликовали новое видео. В нём авторы показали таинственного противника-медведя, который носит на груди огромный железный крест.

Видео доступно в VK-группе «Смуты». Права на видео принадлежат Cyberia Nova.

Это, наверное, самый необычный противник, которого может встретить Юрий в своих приключениях. Человек ли он, зверь или что-то иное?

Напомним, сюжет игры основан на произведении «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина. Поэтому в «Смуте» появятся ряд героев из книги: сам Юрий Милославский, Анастасия Кручина-Шалонская, Кирша и боярин Кручина-Шалонский — главный антагонист.

Российская историческая RPG «Смута» поступит в продажу 4 апреля. Демо и полноценную версию выпустят на площадке VK Play. Про релиз в Steam пока ничего не известно.

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