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Авторы «Смуты» опубликовали три атмосферные мелодии из саундтрека игры

Авторы «Смуты» опубликовали три атмосферные мелодии из саундтрека игры
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Разработчики грядущей российской исторической игры «Смута» опубликовали несколько мелодий из саундтрека игры проекта в честь достижения планки в 28 тысяч подписчиков. Всего авторы опубликовали три тематических трека: «Ополчение», «Великие реки» и «Ярославль». С ними можно ознакомиться в официальной группе игры во «ВКонтакте».

Авторы заявили, что совсем скоро геймеров ждёт новый дневник разработчиков, где они покажут «много нового и интересного». Демонстрация пройдёт уже 16 февраля: что именно на ней покажут, неизвестно. Возможно, это будет первый показ геймплея, о котором разработчике сообщали ранее.

Российская историческая RPG «Смута» поступит в продажу 4 апреля. Демо и полноценную версию выпустят на площадке VK Play. Про релиз в Steam пока ничего не известно.

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