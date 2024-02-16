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Создатели Titanfall делают игру про мандалорца из «Звёздных войн» — СМИ

Создатели Titanfall делают игру про мандалорца из «Звёздных войн» — СМИ
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Журналист Том Хендерсон сообщил, что студия Respawn Entertainment (создатели Titanfall и Star Wars Jedi) делает игру про мандалорца из «Звёздных войн». Пока проект находится на ранней стадии разработки — это будет шутер от первого лица.

Отмечается, что события тайтла развернутся во времена доминирования Галактической Империи. Личность мандалорца не раскрывается. По структуре игра будет линейной, однако геймеры смогут посетить несколько планет.

Согласно данным Хендерсона, в проекте появится огромный арсенал оружия и различных гаджетов. Сам геймплей будет крайне динамичным из-за манёвренного реактивного ранца. О наличии мультиплеера ничего не известно.

По словам журналиста, команде необходимо минимум один-два года на доработку. Больше подробностей узнаем после официального анонса.

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