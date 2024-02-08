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Фильм про Мандалорца и Грогу выйдет в 2026 году

Фильм про Мандалорца и Грогу выйдет в 2026 году
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В обращении к акционерам генеральный директор Disney Боб Айгер сообщил, что выход фильма про Грогу и Мандалорца намечен на 2026 год. Раньше выпустить ленту у Disney не получится.

Сюжет картины не раскрывается. Помимо того, что в ленте сыграет Педро Паскаль, насчёт других актёров ничего неизвестно.

Ранее стало известно, что съёмочный процесс ленты стартует 17 июня этого года в Лос-Анджелесе.

Сколько займут съёмки фильма про Мандо и Грогу, неизвестно. Режиссёром ленты выступит Джон Фавро. Он же станет и продюсером вместе с Дэйвом Филони. Педро Паскаль, конечно, вернётся к роли Мандо.

Мандалорец и Грогу появились в сериале «Мандалорец», который вышел на Disney+ в 2019 году и получил массу тёплых отзывов аудитории и критиков.

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