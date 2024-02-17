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Авторы «Мадам Паутины» использовали в фильме кадры из «Человека-паука 2» Сэма Рэйми

Авторы «Мадам Паутины» использовали в фильме кадры из «Человека-паука 2» Сэма Рэйми
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Пару дней назад состоялась премьера картины «Мадам Паутины» — фильм разгромили как критики, так и обычные зрители. К примеру, на сайте Rotten Tomatoes у него всего 13% свежести, что на два пункта меньше, чем даже у провального «Морбиуса».

Теперь внимательные зрители обратили внимание, что авторы «Мадам Паутины» использовали в фильме кадры из «Человека-паука 2» Сэма Рэйми. Фанаты уверены, что студия просто решила сэкономить, взяв фрагмент из картины 2004 года.

События «Мадам Паутины» разворачиваются в собственной вселенной, поэтому это никакая не отсылка, а просто очередное проявление лени создателей фильма. Напомним, пользователи ругают ленту за примитивный сюжет, отсутствие запоминающихся экшен-сцен и плохие спецэффекты.

Мировая премьера картины состоялась 14 февраля.

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