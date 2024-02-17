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«Полное отсутствие оригинальности»: вышли первые обзоры Skull and Bones

«Полное отсутствие оригинальности»: вышли первые обзоры Skull and Bones
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16 февраля состоялся релиз многострадального долгостроя Ubisoft — пиратского экшена Skull and Bones. Журналисты уже опробовали проект и поделились своим мнением.

На агрегаторе Metacritic общая оценка версий для всех платформ составила 64 баллов, а на Opencritic игра получила рейтинг 60.

Фото: OPENCRITIC

Из положительных моментов рецензенты отмечают отличный визуал и увлекательные морские сражения. Правда, последние спустя несколько часов начинают надоедать.

Skull and Bones — это масштабная пиратская игра с потрясающими видами и удивительным арт-дизайном. В игре есть прокачка кораблей и эпические сражения. Сильная сторона проекта — морские сражения, однако на суше вам заняться нечем.

Критике журналисты подвергли ужасный сюжет, медленный темп, отсутствие индивидуальности и раздражающие лайв-сервисные элементы.

Skull and Bones обещает пиратское приключение нашей мечты, однако на деле это далеко не так из-за скудного сюжета, отсутствия индивидуальности и геймплея, ощущения от которого у меня балансируют на грани между разочарованием и скукой.

Skull and Bones уже доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series с русскими субтитрами.

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