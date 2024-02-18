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Блогер сравнил многострадальную Skull and Bones с Assassin's Creed 4: Black Flag

Блогер сравнил многострадальную Skull and Bones с Assassin's Creed 4: Black Flag
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Пару дней назад многострадальный экшен Skull and Bones наконец-то добрался до релиза. Игра во многом выросла из наработок Assassin's Creed 4: Black Flag, поэтому блогер Gameinvader решил их вместе сравнить.

Видео доступно на YouTube-канале Gameinvader. Права на видео принадлежат Gameinvader/Ubisoft.

В Skull and Bones разработчики не смогли полноценно реализовать механику абордажей, поскольку они выполнены в виде кат-сцены. Ко всему прочему в пиратском экшене персонаж не умеет плавать.

Что касается графической составляющей, то Skull and Bones выглядит на порядок лучше. Оно и неудивительно, учитывая разрыв в 11 лет между выходом игр. Что касается физики воды, то особых различий между двумя тайтлами нет.

Skull and Bones уже доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series с русскими субтитрами.

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