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Deep Rock Galactic: Survivor популярнее оригинала — в неё играет 56 тысяч человек

Deep Rock Galactic: Survivor популярнее оригинала — в неё играет 56 тысяч человек
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Пару дней назад состоялся релиз спин-оффа Deep Rock Galactic с подзаголовком Survivor. Спустя четыре дня после выхода в раннем доступе онлайн тайтла превысил 56 тысяч человек — проект стал популярнее оригинала.

Для сравнения, на пике в Deep Rock Galactic одновременно находилось только 46 тысяч геймеров. Вероятно, в ближайшие часы Survivor сможет достигнут отметки и в 60 тысяч игроков.

Фото: SteamDB

Спин-офф представляет собой одиночный автобаттлер с видом сверху. В Steam у проекта 5,4 тысячи отзывов причём 83% из них положительные. Фанаты хвалят его за увлекательный геймплей и приятный визуал.

Среди недостатков пользователи выделяют плохо настроенный баланс и сырость некоторых механик. Дата выхода полноценной версии пока не раскрывается.

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