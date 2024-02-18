Deep Rock Galactic: Survivor популярнее оригинала — в неё играет 56 тысяч человек

Пару дней назад состоялся релиз спин-оффа Deep Rock Galactic с подзаголовком Survivor. Спустя четыре дня после выхода в раннем доступе онлайн тайтла превысил 56 тысяч человек — проект стал популярнее оригинала.

Для сравнения, на пике в Deep Rock Galactic одновременно находилось только 46 тысяч геймеров. Вероятно, в ближайшие часы Survivor сможет достигнут отметки и в 60 тысяч игроков.

Фото: SteamDB

Спин-офф представляет собой одиночный автобаттлер с видом сверху. В Steam у проекта 5,4 тысячи отзывов причём 83% из них положительные. Фанаты хвалят его за увлекательный геймплей и приятный визуал.

Среди недостатков пользователи выделяют плохо настроенный баланс и сырость некоторых механик. Дата выхода полноценной версии пока не раскрывается.