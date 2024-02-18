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Фильм «Мадам Паутина» стартовал с $ 26 млн в США — это даже меньше запуска «Морбиуса»

Фильм «Мадам Паутина» стартовал с $ 26 млн в США — это даже меньше запуска «Морбиуса»
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18 февраля стало известно, что фильм «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон заработал $ 26 млн в США за первые шесть дней проката. Эксперты отмечают, что это старт на грани провала, однако если картина преодолеет планку в $ 50 млн в течение следующей недели, то результат будет вполне приемлемым.

При этом запуск в $ 26 млн — худший старт в истории киновселенной Человека-паука от Sony. Даже провальный «Морбиус» с Джаредом Лето запустился с $ 39 млн, получив до этого резко негативные отзывы от критиков.

«Мадам Паутина» рассказывает про парамедика Кассандру Уэбб, которая сталкивается со своим прошлым, попутно пытаясь выжить вместе с тремя девушками, за которыми охотится смертельно опасный противник.

Мировая премьера картины состоялась 14 февраля.

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