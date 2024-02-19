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Онлайн Helldivers 2 превысил 400 тыс. человек

Онлайн Helldivers 2 превысил 400 тыс. человек
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Helldivers 2 смогла поставить новый рекорд по онлайну в Steam. Вчера в игре находилось сразу 409 тыс. геймеров — а прямо сейчас в проект играют 393 тыс. человек.

Напомним, что тайтл Sony и Arrowhead Studios уже обошёл Starfield, Destiny 2, Halo Infinite и GTA 5.

Фото: SteamDB

Что касается самых популярных игр 2024 года в Steam, то Helldivers 2 уверенно занимает вторую строчку, уступая лишь сверхпопулярному выживачу Palworld — в неё на пике играло более 2,1 млн геймеров.

Helldivers 2 — кооперативный шутер от третьего лица, в котором геймерам в роли членов элитного отряда нужно высаживаться на различных планетах и выполнять миссии. В качестве противников выступают инопланетные существа по типу гигантских насекомых, роботы и прочие враги.

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