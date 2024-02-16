Обзор Apple Vision Pro: мечта интроверта за миллион рублей

Наш обзор нашумевшей новинки от Apple: как устроен, что умеет и стоит ли безумных денег шлем смешанной реальности Vision Pro.

Apple впервые за несколько лет представила абсолютно новый продукт — шлем смешанной реальности Vision Pro. В компании называют устройство «пространственным компьютером». Vision Pro стоит от $ 3499 — заметно дороже, чем основные конкуренты.

Взамен устройство предлагает сверхкачественное изображение, удобное управление с помощью глаз и рук, а также несколько уникальных функций. Без проблем в первом поколении также не обошлось. В России, конечно, главная трудность – это цена.

Редактор Rozetked Антон Курилов специально для «Чемпионата» разбирается, стоит ли продавать почку или машину ради новинки от Apple.

Можно ли купить Vision Pro в России

Да, но нет. Как и любой гаджет от Apple, шлем Vision Pro доступен в крупных магазинах для предзаказа по цене 650-750 тысяч рублей. Перекупщики на различных сайтах объявлений могут ускорить процесс, но никаких гарантий вы, конечно, не получите. А цена может доходить до миллиона рублей.

Как устроен Vision Pro: начинка, характеристики и возможности

Комплект

В отличие от iPhone, комплектация Vision Pro достаточно богатая. Есть два вида ремешков: стильный Solo Knit Band и удобный Dual Loop Band. Для защиты от внешнего света – дополнительная съёмная мягкая подкладка. Внешнее стекло закрыто чехлом, а протирать стеклянные части предлагается специальной салфеткой — она тоже в комплекте. Тут же можно найти внешний аккумулятор с кабелем, адаптер питания и кабель для зарядки.

Apple была бы не Apple, если бы дополнительно не продавала дорожный чехол, батарею, рецептурные линзы ZEISS, разного размера лицевые накладки и ремешки.

Комплект Apple Vision Pro

Дизайн и ощущения

Внешний вид устройства сразу сравнили с лыжными очками, и сходство, действительно, есть. Apple не поскупилась на дизайн и материалы: рама Vision Pro из алюминия, спереди установлено изогнутое стекло, а детали, которые соприкасаются с телом, выполнены из очень приятной ткани. Но есть минус: в зависимости от размера вся конструкция весит 600–650 г без учёта внешнего аккумулятора, который добавит ещё 325 г.

Во всех рекламных материалах гарнитура изображается исключительно с Solo Knit Band. Ремешок действительно красив и приятен, но до первого длительного использования. С ним уже через 30–45 минут ощущается сильное давление на щёки под весом шлема. А вот ремешок Dual Loop Band имеет дополнительную поддержку на макушке, поэтому в шлеме комфортно проводить уже пару часов. Однако тут всё индивидуально и сильно зависит от формы головы, лица и подобранных ремешков.

В остальном всё очень удобно. Расстояние между линзами настраивается автоматически, для регулировки размера у Solo Knit Band сбоку есть колёсико, а у Dual Loop Band — липучки.

Сходство с лыжной маской действительно есть. И вот как работает функция EyeSight

Начинка

В шлеме установлены два micro-OLED дисплея с разрешением выше 4K, по одному на каждый глаз. Плотность пикселей превышает показатели экрана iPhone в 64 раза, то есть отдельные точки неразличимы глазом. Все виртуальные элементы выглядят фантастически, а вот отображение реального окружения напрямую зависит от освещения. Чем темнее — тем «шумнее» картинка.

Снаружи ещё один большой дисплей. На него транслируется проекция глаз пользователя, когда он находится в режиме дополненной реальности — то есть видит окружающий мир, дополненный виртуальными объектами. Функция называется EyeSight. Её смысл в том, чтобы люди поблизости сохраняли визуальный контакт с пользователем, когда тот использует шлем. Но на практике глаза отображаются слишком тускло и с низким разрешением, поэтому зрительный контакт установить крайне сложно.

Шлем Apple Vision Pro внутри

Рядом с креплением ремешка встроены два динамика. Они достаточно качественные и громкие. Но звук не направляется прямо в уши, поэтому для полноценного погружения и приватности лучше подключить AirPods или AirPods Pro.

За вычисления отвечают два процессора: Apple M2 (такой же стоит в MacBook Air) и специально разработанный Apple R1. Последний обрабатывает данные с 12 камер, 5 датчиков и 6 микрофонов. Задержка вывода изображения с камер на дисплеи — всего 12 миллисекунд. Это быстрее, чем моргает человеческий глаз. Поэтому в Vision Pro можно без проблем ходить по улице или, допустим, играть в настольный теннис. Однако угол обзора дисплеев не очень большой, периферийного зрения тут нет.

Аккумулятор крепится к гарнитуре по проводу, длины которого достаточно, чтобы положить батарею в карман. Apple пришлось пойти на компромисс, чтобы не увеличивать нагрузку на голову. Ёмкости хватает на три-четыре часа просмотра двухмерного видео или на два-три часа — трёхмерного.

Аккумулятор также можно подключить к розетке напрямую и пользоваться шлемом без ограничений. Ещё вариант — купить дополнительный элемент питания. Но заменить его без полного отключения устройства не получится.

Шлем Apple Vision Pro

Управление

Vision Pro поддерживает управление взглядом, жестами рук и голосом. Ещё есть колёсико Digital Crown, как на Apple Watch или AirPods Max.

Для разблокировки и покупок в App Store используется OpticID – технология сканирования радужки глаз, аналог TouchID и FaceID в iPhone. Но после перезагрузки придётся вводить пароль через виртуальную клавиатуру.

Едва ли не главный вау-эффект Vision Pro – отслеживание глаз. Внутренние камеры довольно точно определяют, куда направлен взгляд, и выделяют соответствующий элемент в интерфейсе. Чтобы его выбрать, остаётся свести вместе большой и указательный пальцы. При этом поднимать руку необязательно – жест считывается почти в любом положении руки.

Колёсико Digital Crown позволяет регулировать глубину погружения. Есть две крайние точки: полная «прозрачность», когда интерфейс рисуется поверх окружающего мира, и полноценная виртуальная реальность, когда на фоне отображается цифровая локация (горы, лес или даже поверхность Луны). Некоторые приложения предлагают собственные варианты среды — например, в Disney+ можно посидеть в «Лэндспидере» Люка Скайуокера из «Звёздных войн». Правда, в России сервис недоступен.

Для полноценной работы к Vision Pro можно и даже нужно подключать физическую клавиатуру и трекпад. Использовать жесты рук для печатания на клавиатуре будет неудобно: клавиши «висят» в воздухе, а тактильной отдачи нет.

Рабочий стол visionOS

Интерфейс и приложения

Специально для Vision Pro Apple разработала новую операционную систему — visionOS. В ней много элементов из iPadOS, но с эффектами прозрачности и тенями. Система пока работает только на английском языке, русского языка нет даже в клавиатуре.

Рабочий стол представляет собой сетку приложений, причём поменять порядок иконок нельзя. Есть и «Пункт управления» — он вызывается взглядом вверх. Здесь можно активировать, например, гостевой режим: гарнитура автоматически подстроит параметры под нового пользователя, чтобы тот смог попробовать шлем самостоятельно.

Окна приложений можно размещать вокруг себя как угодно, регулируя размер и отдаление от пользователя. Система запоминает расположение окон: если уйти в другую комнату, всё останется на своих местах — привязка к пространству реализована великолепно. При этом в visionOS нет меню многозадачности. Если окон слишком много, придётся вручную раздвигать их в пространстве, чтобы найти нужное.

Apple заявляет, что специально для visionOS написано более 1000 приложений. Однако в их числе нет, например, YouTube, Netflix, Spotify и многих других популярных на Западе сервисов. У них всех разные мотивы пока не «заходить» в Vision Pro: чаще всего из-за собственных бизнес-интересов. Apple вышла из ситуации: в системе заложена совместимость с программами для iPad, так что на самом деле в каталоге App Store для Vision Pro больше 1,5 млн приложений. Ещё в системе есть полнофункциональный браузер Safari, который открывает доступ к контенту вне приложений.

Для чего нужен Vision Pro: фильмы, игры, спорт, общение

Просмотр фото и видео

Камеры Vision Pro и iPhone 15 Pro умеют записывать «пространственные» видео с 3D-эффектом. С помощью функции можно фиксировать важные моменты из жизни, а потом просматривать их с эффектом погружения. В шлеме отлично выглядят и панорамные снимки.

Но основное применение шлема на данный момент — это просмотр фильмов и сериалов. Для visionOS есть приложения Apple TV+, Disney+, HBO Max и ряда других видеоплатформ. У российских видеосервисов адаптированных приложений для гарнитуры пока нет, но iPad-версия работает без проблем. Контент с YouTube можно смотреть через Safari, а для TikTok вышел полноценный клиент.

Важный момент: приложения из App Store устанавливаются только через американскую учётную запись Apple ID. Придётся такую регистрировать либо менять регион собственного аккаунта, но в таком случае обнулится вся музыкальная медиатека Apple Music. В общем, стоит готовиться к барьерам и на этом уровне.

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Игры, фитнес и приложения

Полноценных AAA-игр в visionOS нет, но из App Store можно скачать простенькие таймкиллеры или, например, шахматы. Хотя мощности железа должно хватить, чтобы запустить, например, Death Stranding, который недавно дебютировал для Mac, iPad и iPhone 15 Pro. К тому же Vision Pro совместим с контроллерами вроде PlayStation DualSense или Xbox Wireless Controller.

Однако собственных контроллеров для VR-игр Apple не выпустила, поэтому появления крупных проектов в ближайшее время точно не стоит ждать. Разработчикам их будет сложно (и даже невозможно) адаптировать к управлению жестами.

Vision Pro поддерживает подписку Apple Arcade с играми без рекламы и встроенных покупок. В каталоге около 250 проектов, в том числе Super Fruit Ninja, LEGO Builder’s Journey и Cut the Rope 3 или NBA 2K24 Arcade Edition.

Никаких фитнес-приложений нет, даже фирменного Apple Fitness+. Хотя концепция иммерсивного фитнес-зала с тренером звучала бы интересно. Возможно, Apple опасается, что активности с гарнитурой могут быть опасны для пользователя. К тому же выполнению упражнений явно помешает внешний аккумулятор.

Вместо самостоятельных занятий можно смотреть спортивные трансляции — например, через приложение NBA. В США даже есть поддержка режима дополненной реальности, где дорисовываются дополнительные элементы (например, табло со счётом) рядом с экраном.

В целом покупка гарнитуры только ради игр выглядит сомнительной идеей — по крайней мере, пока.

Приложение NBA Фото: 9to5mac.com

Общение

В Vision Pro есть видеозвонки через FaceTime или Zoom. Камеры не могут захватить ваше лицо, поэтому гарнитура предлагает создать цифровой аватар — он называется «Персона». Аватар неплохо передаёт внешность и базовую мимику: например, если подмигнуть или высунуть язык, собеседники это увидят. Но сама цифровая копия скорее пугает, чем впечатляет: лицо кажется пластиковым и нечётким. Apple уточняет, что «Персона» пока работает в тестовом режиме.

Помимо FaceTime, можно общаться в мессенджерах. «Персона» будет включаться каждый раз, когда приложение запрашивает вид с фронтальной камеры. Например, с ней можно отправлять кружочки в «Телеграме».

Для Vision Pro не хватает функции SharePlay, чтобы смотреть контент синхронно с другими пользователями.

Работа

Vision Pro звучит как идеальный девайс для фанатов заставить стол мониторами. В App Store как раз есть Microsoft Office и множество других рабочих инструментов.

Но главное — шлем поддерживает трансляцию экрана Mac. Изображение передаётся «по воздуху» в разрешении 2,5K. С точки зрения интерфейса visionOS экран Mac выглядит как ещё одно окно. В то же время экран самого компьютера отключается, чтобы его содержимое никто не смог подсмотреть со стороны. Клавиатура и трекпад остаются активными.

Изображение передаётся с едва заметной задержкой, к которой можно привыкнуть. Есть ещё одна проблема: вывести можно только один рабочий стол. Но никто не запрещает развешать вокруг нативные приложения: сбоку условный «Телеграм», слева — файл в Word, снизу — окно Safari.

Качество картинки вполне позволяет заниматься цветокоррекцией, редактированием фотографий и монтажом. Но придётся подключать периферийные устройства.

Стоит ли покупать Vision Pro: какие минусы

Apple начала продажи Vision Pro 2 февраля. Пока гарнитуру можно купить только в США. Кроме того, для полноценного использования понадобится учётная запись Apple ID с регионом США. Привезти шлем в Россию это не помешало. Цены варьируются от 400 тысяч рублей за базовую версию на 256 ГБ и до 700 тысяч рублей – за версию на 1 ТБ памяти. И никакая из этих цен, включая официальную, сейчас не оправданна.

Vision Pro – вид сбоку

У Vision Pro немало минусов. Главный — скудный каталог приложений. Портированные из iPadOS никак не задействуют возможности шлема, а специально написанных под visionOS пока слишком мало. Особенно не хватает игр. Ещё было бы неплохо транслировать с Mac несколько рабочих столов одновременно.

Производителю стоит подумать и над улучшением автономности: сейчас аккумулятора не хватает, чтобы провести в гарнитуре рабочий день или более-менее длинный перелёт. И всё это — по непомерной цене, это даже если оценивать самый базовый комплект, без дополнительных гаджетов и аксессуаров.

Уже известно, что Apple работает над следующим поколением «пространственного компьютера». Компания надеется сделать устройство легче и дешевле. Возможно, к тому моменту подтянутся разработчики, которые насытят App Store интересными решениями.

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Сейчас Vision Pro — это дорогая демонстрация возможностей и технологий для разработчиков и самых преданных фанатов компании. Для обычных пользователей шлем подойдёт разве что для просмотра кино, потому что способен заменить кинотеатр.

Фильмы в Vision Pro выглядит превосходно, но смотреть их придётся в одиночестве — как и любой другой контент. Так что Vision Pro можно назвать мечтой интроверта, потому как здесь нет социализации, и, как бы ни старалась Apple размыть грань между реальностью и виртуальностью, у неё пока не вышло.

Пользователи в США уже начали возвращать свои шлемы в магазин, потому что не поняли, для чего они им нужны. И это остаётся главным вопросом, на который пока даже сама Apple не смогла ответить.