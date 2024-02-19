В России резко выросли продажи лицензионных копий Windows и Office 365

Российские пользователи стали активно скупать лицензии на операционную систему Windows 11 и офисный пакет Office 365. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные ритейлеров.

Так, в WildBerries сообщили, что в 2023 году половина продаж программного обеспечения пришлась на различные версии Windows. В »Яндекс Маркете» среди издателей ПО лидирует Microsoft, самым продаваемым продуктом в этой категории стали ключи активации Office 365.

Резкий рост спроса на Windows также подтвердили в «М.Видео-Эльдорадо» и на «Авито». Интересно, что речь идёт как о коробочных версиях операционной системы, так и о цифровых ключах.

Эксперты связывают рост рынка лицензионных копий Windows с сокращением поставок в Россию ноутбуков с предустановленным софтом Microsoft. Кроме того, у российских пользователей больше нет возможности продлевать лицензии на пакет Office, поэтому они покупают новые ключи на программы у ритейлеров.