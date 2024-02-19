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Автор карты Cache из CS:GO показал первые кадры её ремейка для Counter-Strike 2

Автор карты Cache из CS:GO показал первые кадры её ремейка для Counter-Strike 2
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Создатель знаменитой карты Cache в Counter-Strike: Global Offensive Шон FMPONE Снеллинг опубликовал первые скриншоты обновлённой локации для Counter-Strike 2. Автор показал кадры из центральной зоны карты, из которой можно пройти на точки A и B.

Скриншот Cache из CS2

Скриншот Cache из CS2

Фото: FMPONE

Скриншот Cache из CS2

Скриншот Cache из CS2

Фото: FMPONE

Снеллинг не рассказал, на какой стадии сейчас находится разработка Cache для CS2. Судя по всему, моддер приступил к работе совсем недавно, взяв за основу оригинальный прототип локации 2013 года.

Релиз Counter-Strike 2 состоялся в сентябре 2023 года, однако с момента выхода сиквела в шутере всё ещё не хватает множества знаменитых карт, включая любимую игроками Cache. Ранее FMPONE отмечал, что для CS2 он создаст новую версию культовой карты, взяв всё лучшее из оригинального прототипа и финального варианта для CS:GO.

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