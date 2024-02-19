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Первый геймплей «Смуты» заминусовали: у ролика Алины Рин масса дизлайков на YouTube

Первый геймплей «Смуты» заминусовали: у ролика Алины Рин масса дизлайков на YouTube
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16 февраля студия Cyberia Nova опубликовала целый час геймплея российской исторической игры «Смута». Игровой процесс продемонстрировала популярная стримерша Алина Рин, которая за 60 минут завершила несколько заданий, оценив графику, качество озвучивания и уровень проработки боевой системы.

За три дня ролик на YouTube посмотрели более 244 тысяч раз, поставив чуть больше 15 тысяч оценок. Интересно, что соотношение лайков и дизлайков оказалось необычно близким: пользователи поставили 8,9 тысячи оценок «Нравится», а не понравился ролик 6,4 тысячи пользователей.

Фото: YouTube

В комментариях многие зрители припоминают авторам их высказывание про то, что в их игре боевая система будет куда лучше, чем в «Ведьмаке 3», однако показанное якобы больше напоминает первую часть серии. Пользователи также не оценили качество лицевых анимаций и озвучку, а среди положительных сторон они выделили приятную графику и атмосферу.

Российская RPG «Смута» поступит в продажу 4 апреля. Демо и полноценную версию выпустят на площадке VK Play. Про релиз в Steam пока ничего не известно.

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