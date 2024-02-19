Первый геймплей «Смуты» заминусовали: у ролика Алины Рин масса дизлайков на YouTube

16 февраля студия Cyberia Nova опубликовала целый час геймплея российской исторической игры «Смута». Игровой процесс продемонстрировала популярная стримерша Алина Рин, которая за 60 минут завершила несколько заданий, оценив графику, качество озвучивания и уровень проработки боевой системы.

За три дня ролик на YouTube посмотрели более 244 тысяч раз, поставив чуть больше 15 тысяч оценок. Интересно, что соотношение лайков и дизлайков оказалось необычно близким: пользователи поставили 8,9 тысячи оценок «Нравится», а не понравился ролик 6,4 тысячи пользователей.

Фото: YouTube

В комментариях многие зрители припоминают авторам их высказывание про то, что в их игре боевая система будет куда лучше, чем в «Ведьмаке 3», однако показанное якобы больше напоминает первую часть серии. Пользователи также не оценили качество лицевых анимаций и озвучку, а среди положительных сторон они выделили приятную графику и атмосферу.

Российская RPG «Смута» поступит в продажу 4 апреля. Демо и полноценную версию выпустят на площадке VK Play. Про релиз в Steam пока ничего не известно.