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Стримерша Алина Рин показала целый час геймплея «Смуты»

Стримерша Алина Рин показала целый час геймплея «Смуты»
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Стримерша Алина Рин опубликовала на своём канале целый час геймплея «Смуты» — это первая полноценная демонстрация игрового процесса. В ролике показаны исследование нескольких локаций, боевая система, сюжетные кат-сцены и диалоги с персонажами.

Видео доступно на YouTube-канале Alina Rin. Права на видео принадлежат Алине Рин/Cyber Nova.

Геймеры отметили, что с визуалом у «Смуты» всё отлично, однако боевая система слишком топорная, а анимации показались чересчур рублеными. Также игроков не устроили лица и мимика героев, которые вызывают эффект зловещей долины.

Напомним, сюжет игры основан на произведении «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина. Поэтому в «Смуте» появятся ряд героев из книги: сам Юрий Милославский, Анастасия Кручина-Шалонская, Кирша и боярин Кручина-Шалонский — главный антагонист.

Российская историческая RPG «Смута» поступит в продажу 4 апреля. Демо и полноценную версию выпустят на площадке VK Play. Про релиз в Steam пока ничего не известно.

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