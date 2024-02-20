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Популярность фильма «Звёздный десант» резко выросла на фоне успеха игры Helldivers 2

Популярность фильма «Звёздный десант» резко выросла на фоне успеха игры Helldivers 2
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8 февраля Sony выпустила свою новую игру — Helldivers 2. Кооперативный шутер от третьего лица мгновенно стал хитом, ежедневно набирая популярность и обойдя многие хиты по пиковому онлайну в Steam.

Helldivers 2 оказалась настолько популярной, что повлияла и на фильм «Звёздный десант». Разработчики шутера не скрывают, что вдохновлялись именно культовой картиной Пола Верховена о сражениях с инопланетными жуками. Популярность фильма выросла во многих онлайн-сервисах, а на агрегаторе IMDB лента сейчас занимает 164-е место, поднявшись сразу на 419 позиций за несколько недель.

Страница «Звёздного десанта» на IMDB

Страница «Звёздного десанта» на IMDB

Фото: IMDB

На ситуацию уже обратил внимание глава студии-разработчика Arrowhead Йохан Пилестедт, назвав рост популярности фильма «потрясающим» событием. Сейчас его команда трудится над исправлением сетевых ошибок Helldivers 2, из-за которых многие геймеры на ПК и PS5 не могут насладиться игрой.

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