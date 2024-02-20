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Need for Speed Unbound получит второй год поддержки с ивентами в стиле NFS: Underground

Need for Speed Unbound получит второй год поддержки с ивентами в стиле NFS: Underground
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Британская студия Criterion Games неожиданно объявила о продлении Need for Speed Unbound на второй год поддержки. Разработчики опубликовали дорожную карту с будущими обновлениями гонки в честь 30-летия серии.

Так, до конца года выйдут четыре тематических главы, в каждую из которых войдут как минимум один основной режим, две модели автомобилей с глубокой кастомизацией, а также различные ивенты.

Дорожная карта поддержки NFS Unbound

Дорожная карта поддержки NFS Unbound

Фото: Electronic Arts

Первая глава выйдет до конца апреля и будет посвящена Audi, вторая глава появится до конца июля и будет вдохновлена NFS Underground, третья глава выйдет до конца октября и расскажет о гонках с полицией в духе NFS Hot Pursuit, а финальную главу авторы пока держат в секрете.

В Criterion отмечают, что второй сезон поддержки сыграет важную роль в будущем Need for Speed. От его успеха будет зависеть, в каком направлении двинется серия в следующих итерациях.

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