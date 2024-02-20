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Появились первые кадры из фильма Borderlands с Кейт Бланшетт

Появились первые кадры из фильма Borderlands с Кейт Бланшетт
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Издание People поделилось первыми кадрами экранизации Borderlands — знаменитой серии космических шутеров от первого лица. Журнал опубликовал два снимка из грядущей адаптации, на которых можно увидеть главных героев ленты. Премьера ленты состоится 9 августа.

Так, на первом кадре запечатлена Кейт Бланшетт в образе Лилит, а на втором изображении показаны и другие персонажи будущего фильма. Картина расскажет о Лилит и её напарниках, которые сражаются с инопланетными созданиями и находятся в поисках некой пропавшей девушки.

Фото: Lionsgate/People

Фото: Lionsgate/People

Главные роли в фильме исполнили Кейт Бланшетт («Властелин колец»), Кевин Харт («Реальная история»), Флориан Мунтяну («Шан-Чи»), Джек Блэк («Школа рока») и Джейми Ли Кёртис («Всё везде и сразу»). Режиссёром ленты выступил Элай Рот («Тайна дома с часами»)

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