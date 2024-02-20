Портативную PlayStation Portal взломали и запустили на ней GTA: Liberty City Stories с PSP

Хакеры Энди Нгуен, xyz и ZetaTwo объявили о взломе портативного устройства PlayStation Portal. В качестве доказательства они продемонстрировали экран гаджета с игрой GTA: Liberty City Stories, запущенной на эмуляторе PlayStation Portable.

GTA: Liberty City Stories на PlayStation Portal Фото: X (ранее Twitter) Энди Нгуена

По словам Нгуена, на взлом PlayStation Portal потребовалось около месяца. При этом в ближайшее время хакер не собирается выкладывать инструкцию по взлому — авторам якобы ещё предстоит оптимизировать процесс и устранить различные ошибки, возникающие при эмуляции.

PlayStation Portal — портативное устройство от Sony, предназначенное для запуска игр на PlayStation 5 с помощью интернета. Гаджет предназначен исключительно для стриминга и без самой консоли становится практически бесполезным.